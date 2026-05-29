タレントの鈴木奈々（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。最新の体重を明かした。「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした52キロだったから1キロ減ってた！」と、最新の体重を報告。胸元がセクシーなラベンダー色のカーディガン姿を披露した。「今から焼きそば作って食べまーす！目玉焼きのせるよー#食べたいもの食べてる#154センチ#51キロ」とつづり、食事を楽しみながらスタイル