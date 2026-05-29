農水省＝東京・霞が関政府は29日、2025年度版の農業白書（食料・農業・農村の動向）を閣議決定した。24年夏ごろからコメが品薄になった「令和の米騒動」への対応について「生産量は足りていると認識し、流通の実態把握に消極的で価格高騰につながった」と反省の弁を盛り込んだ。備蓄米放出も「時期が遅延し、卸売業者の不安を払拭できなかった」と対応の遅さを認めた。白書は冒頭で「令和の米騒動」を特集。コメの価格高騰の要