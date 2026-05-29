大阪府では、ライフサイエンス分野における府内中小・ベンチャー企業の国内外ビジネス展開支援の一環として、バイオビジネスにおけるアジア最大級のパートナリングイベント「BioJapan2026」でビジネスマッチングしたい企業（３社）を募集している。募集期間は、令和８年５月25日（月曜日）から６月12日（金曜日）まで。お申し込みはオンラインフォームから。詳細は以下の通り。  ＜BioJapan2026参加企業募集内容＞【出展】大