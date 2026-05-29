日産「“新型”軽バン」登場！日産は、軽バン「クリッパー バン」と軽ワゴン「クリッパー リオ」の改良モデルを2026年5月11日に発売しました。クリッパーシリーズは2003年に誕生した軽商用バンおよびワゴンで、当初は三菱の「ミニキャブ」からOEM供給を受けていましたが、2代目からはスズキの「エブリイ」をベースにする形へ変更。【画像】これが最新の「クリッパーバン＆クリッパー リオ」です！ 画像を見る（30枚以上）201