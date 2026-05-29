＜UNCヘルス選手権 初日◇28日◇ローリーCC（ノースカロライナ州）◇7133ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。石川遼は5バーディ・5ボギーの「70」で回り、首位と7打差のイーブンパー・66位タイで滑り出した。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”杉浦悠太は2バーディ・4ボギーの「72」で2オーバー・109位タイにつけている。7アンダー・単独首位にジェレミー・パウル（ドイ