＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞2023年の韓国ツアー賞金女王、イ・イェウォンがボギーなしの「68」で回り、首位と2打差の4位と好スタートを切った。ウサギに似ていることから“パーフェクトバニー”のニックネームを持つ23歳は、優勝、そして日本ツアー本格参戦を目指す。〔写真〕大胆私服も披露“パーフェクトバニー”の素顔韓国での実績は抜群だ。ア