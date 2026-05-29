28日に開幕した「LIVゴルフ第8戦 at 韓国」で、LIVゴルフが提供していたライブストリーミング配信サービス『Any Shot, Any Time』（すべてのショットをいつでも）を突如終了したと、米スポーツビジネスジャーナル誌が報じた。【写真】これが600万円！ LIVメンバーの証し“ゴールドメダル”年間59.99ドルの有料サブスクリプションサービスで、2年前に開始された。好きなチームや選手のプレーをライブ視聴できるもので、一定時間内で