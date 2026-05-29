こんなに可愛い顔でお願いされたら、もう見守るしかない。大会名物の“お祈り顔”が再び飛び出した。【映像】“勝率18％”大ピンチでみせた「お祈り顔」美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。谷口彩菜がオールイン勝負の大ピンチで見せた表情に、視聴者が引き込まれた。この場面では、まずすみれがクラブの「AK」でオールイ