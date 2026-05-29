ガザ南部ハンユニスで、イスラエル軍の空爆を受け消火に当たる人＝28日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は28日、軍に対し、パレスチナ自治区ガザの70％を支配下に置くよう指示したと語った。占領地ヨルダン川西岸にあるユダヤ人入植地でのイベントで発言した。イスラエル軍は現在、ガザの60％を支配下に置いていると明らかにし、さらに拡大する姿勢を鮮明にした。トランプ米政権が主導するガザ