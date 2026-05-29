29日午前6時ごろ、東京メトロ銀座線の線路内で発煙が確認され、銀座〜浅草駅間上下線で運転見合わせとなっています。銀座線の神田駅前から現場の様子を伝えます。東京メトロによりますと、29日午前6時ごろ、東京メトロ銀座線末広町〜神田駅間の線路内で発煙が確認され、銀座〜浅草駅間上下線で運転見合わせとなっています。原因は分かっておらず、現在も消防などが確認作業を行っているということです。渋谷〜銀座駅間では折り返し