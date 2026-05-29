東京メトロ銀座線が、一部区間で運転を見合わせています。全線での再開は、午前10時ごろを見込んでいます。【映像】東京メトロ銀座線 一部区間で運転見合わせ東京メトロによりますと、午前6時ごろ、銀座線の末広町駅と神田駅の間の線路内で発煙が確認されました。このため、銀座線は銀座駅と浅草駅の間で運転を見合わせています。現在、銀座駅と渋谷駅の間は折り返し運転になっています。現在、警視庁と消防が確認作業を