味方のパスミスをうまく処理できる技術が磨ける絶好のチャンスとは パスがズレたときこそうまくなるチャンス！ 【どうして】味方のパスミスをうまく処理できる技術が磨ける どんなボールが来ても集中を切らさず対応しよう 試合中、味方のパスがズレる場面は多くあります。パスミスだと思ってとりにいくのをやめてしまうことはなくしましょう。 試合でよいボールは実際はそれほど来ません。ミスを