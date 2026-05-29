キャラクターの意志に一貫性を持たせて読者が応援したいと思える主人公を描こう キャラクターに一貫性を持たせる 主人公の性格の一貫性は必要ですが、キャラクターは成長するものです。キャラクターをぶれていないと感じさせるには？ 目標への思いをブレない軸にする マンガのキャラクターも、意志を持ったひとりの存在。特にストーリーのなかでほとんどの時間フォーカス