今まで挫折してきた人でも大丈夫！ずぼらダイエットならあなたでも続けられる理由 ずぼら断食は人生を楽しむ食養生 「少し結果が出ても、数ヵ月もすればリバウンドをしてしまう」、「今回もまたダメだった」と、何度もダイエットを挫折してきた人がたくさんいるのではないでしょうか。多くの人にとってダイエットは、一定期間だけ頑張るイベントのようなものになってしまっているふしがあります。 ダイエットが終了したら、