俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ「千鳥」の大悟が２９日、フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）にスタジオ生出演した。２人は、この日公開の映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）で夫婦役でダブル主演を務める映画初主演を務めた。是枝監督の８年ぶりとなる日本映画オリジナル脚本の作品は、２年前に息子・甲本翔（かける、桑木里夢）を亡くした健介（大悟）、音々（綾瀬）夫婦が亡き息子