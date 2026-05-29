総務省が29日発表した5月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が112.0となり、前年同月比で1.3％上昇した。伸び率は6カ月連続で縮小した。エネルギー価格は3.7％下落した。電気代は2.7％、都市ガス代は4.9％、ガソリンは8.1％それぞれ下がった。東京都区部の指数は全国の物価動向の先行指標となる。天候で価格が大きく変動する生鮮食品を除いた指数が重視され