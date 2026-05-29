イタリアの家電メーカー、デロンギ・ジャパンは、2026年5月29日から31日までの3日間、コーヒーマシンやエスプレッソ・カプチーノメーカーを体験できるポップアップイベント「The Smallest Coffee Shop at Home -TOKYO Edition-」を、東京ミッドタウン アトリウムで開催します。入り口で水出しコーヒーを配布入り口では、デロンギの全自動コーヒーマシンで抽出された、暑い日にぴったりのコールドブリュー（水出しコーヒー）を配布