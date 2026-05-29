28日朝、羽後町西馬音内で84歳の女性がクマに襲われけがをしました。意識はあり、会話はできる状態だということです。警察などによりますと28日午前8時45分ごろ、羽後町西馬音内堀回字浦田山で84歳の女性がクマに襲われけがをしました。女性は自宅に自力で歩いて帰宅。夕方になってから家族が女性がけがをしていることに気がつき、午後6時ごろ病院に行ったということです。けがの程度はわかっていませんが、意識はあり、会話はでき