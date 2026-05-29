２９日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４４０円高の６万５１３３円と急反発して始まった。 前日の米株式市場は、米イランの交渉進展観測を背景にＮＹダウやナスダック指数、Ｓ＆Ｐ５００種指数といった主要３指数がそろって最高値を更新した。米株高を背景に、日経平均株価は上昇してスタートした。また、足もとで為替は１ドル＝１５９円２０銭台で推移している。 出所：MINKABU PRESS