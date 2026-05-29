介護現場で重要なケアの一つとして、喀痰吸引が挙げられます。自力で痰を排出できない方にとって、呼吸を助けるために欠かせない医療的ケアです。 正しい知識と技術を身につけることは、利用者の平穏な生活を守る基盤です。本記事では、具体的な実施手順や必要な用具を詳しく解説します。 あわせて、実施のタイミングや家族による対応の可否も整理します。適切なケアを実践するために、注意点も含めて参考になれば幸いです。