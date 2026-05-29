リヴァプールに所属するフランス代表DFイブライマ・コナテが、今シーズン限りで退団するようだ。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。報道によると、現行の契約が今シーズン限りとなっているコナテは、リヴァプールと契約延長に向けて交渉を行っているものの、現時点でまだ合意には達しておらず、フリーで退団する見込みであると伝えられている。なお、コナテはまだ移籍先のクラブを決めていないと伝えられ