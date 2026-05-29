29日8時49分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比310ポイント高の3万5665ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5456.38ポイントに対しては208.62ポイント高。 株探ニュース