長らく現行機で遊べなかったNINTENDO 64の名作が、ついに帰ってきます。任天堂株式会社は5月28日、3Dアクションゲーム「ドンキーコング64」を「NINTENDO 64 Nintendo Classics」に追加すると発表しました。配信開始日は6月4日を予定しています。本作はかつてWii Uのバーチャルコンソールで再リリースされた実績があるものの、Nintendo Switchをはじめとする現行機ではプレイできない状態が続いていたため、ファンにとっては