モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのコスチューム姿を披露した。「今週末5月31日は兵庫県西宮市カーポートマルゼン西宮店にて今年最初のMOTORSPORTトークショーです」とWedsSportレーシングチームのブルーのレースアンバサダー・コスチューム姿の写真をアップ。「マサ監督と国本選手、阪口選手2026WedsSportRacingGalsのフルメンバーでお送