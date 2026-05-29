◇インターリーグレッドソックス2−10ブレーブス（2026年5月28日ボストン）レッドソックスは28日（日本時間29日）、本拠でのブレーブス戦に完敗。カード負け越しが決まった。吉田正尚外野手（32）はベンチスタートとなり、最後まで出番がなかった。打線は24年サイ・ヤング賞左腕の相手先発・セールに対し、2点を追う4回にダービン、デュランの連続タイムリーで同点に追いついた。ただ、相手左腕に5回までこの2点に抑え