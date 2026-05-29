29日の園田競馬メインは11Rの「大日本プロレスカップ」。本社担当の桑原勲はサンウイキョウを本命に推す。サンウイキョウが巻き返しを図る。前走は先行争いが激化したことで、厳しい展開になった。それでも3着に粘って、力を疑う必要はない。「状態はいい。勝てる力はある」と田中一師。この枠の並びは良さそう。積極的なレース運びから今度は決める。アンコロの前走は中途半端なレースになってしまった。外枠でスムーズなら