SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が29日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。超ミニのチアコスチュームでのダンス・ショットを公開した。黒にグリーンラインの超ミニスカ・コスチュームでチアをしているショットをアップした三上は、昨年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入。今月に発表された台湾のチア人気投票では見