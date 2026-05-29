フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ボーダーキャミソールコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お絵描きも出来て、好きな色、柄で溢れて、沢山リフレッシュ出来て、英語のお勉強も出来て、本当に色々学べて良かった」とつづった。「ばーりインプット出来ました。人生は冒険していかんとやね！」とボーダーキャミソールコーデショットなどを投