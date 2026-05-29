レースクイーンの成沢紫音（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。スタイルの良さが際立つ長身ブラックコーデを披露した。「BLACKCODE」とつづり、ブラックのタンクトップ、ショートパンツ、ブーツ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃいい感じ！スタイルの良さが際立ってて最高」「かっこよすぎて美しい〜」「カッコ良い〜っす」「カッコいいし艶やか紫音さん」「バイオハザードの主