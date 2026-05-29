女性アイドルグループ「アップアップガールズ（２）」の元メンバーで、現在はソロアーティストとして活動する吉川茉優（２８）が２８日夜、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。今年限りのアーティスト活動終了と所属事務所からの退所を発表した。この日、吉川は「ご報告」としてＸに書面を投稿。「この度、吉川茉優は年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます」と発表。「これ