ドジャース・大谷翔平投手（３１）の大活躍に、まさかの物言いがつけられた。ＭＬＢで取材歴４０年を誇るベテランジャーナリストが「そこまで感心していない」と異論を唱えたのだ。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のコメンテーターなどでも知られるロブ・パーカー氏は２８日（日本時間２９日）、ＭＬＢネットワークの人気番組「ＭＬＢナウ」に出演。大谷の防御率０・８２について問われると「そこまで感心していない」とバッサリ