いつものコーデを新鮮に見せたいなら、ボトムスで変化をつけるのが近道かも。今回ご紹介する【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のアイテムは、スカートとパンツがセットになった旬顔デザイン。穿くだけで、いつもの着こなしにこなれ感をプラスできそうです。しかも現在50%OFFのセール中！ スタッフさんのオシャレな着こなしとともに、その魅力を早速チェックしてみて。 セットでも単品でも使える主役級