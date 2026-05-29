集中してPCに向かって作業をしている飼い主さんに、どうしても甘えたくてじゃれついている猫さん。2人の静かな戦いが可愛らしいと、動画は2.9万回以上も再生され、「かわいいにゃん。チュー」「おー一番大事な作業中」とのコメントが集まっています。 【動画：集中してPC作業をしているところに『甘えたい猫』がやってきた結果…『攻防戦の様子』】 集中している飼い主さんに甘えたい猫さん Instagramアカウン