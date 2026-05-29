大きなぬいぐるみを快適なベッドにするべく、ふみふみし続けた猫さん。10日間にわたって奮闘した結果、まん丸だったぬいぐるみが衝撃的なお姿に…！？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で8.6万回再生を突破し、「アザラシの開き？w」「匠の技」「もう可愛いやら、おかしいやらでほのぼのしました♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：猫に『アザラシのぬいぐるみ』をあげた結果…10日後の『変わり果て