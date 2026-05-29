スマートフォンは日常のさまざまな場面で使われており、OSやメーカーによってアプリ環境・カメラ・価格帯・アクセサリーの選び方が変わるため、GIGAZINEの読者層を知るための重要な指標となります。というわけでGIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで、AndroidとiPhoneのどちらを使っているのか、Androidユーザーであればどのメーカーを選んでいるのかを聞いてみました。まず「使っているスマートフォンについ