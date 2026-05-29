ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーの大傑作シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』を2026年7月3日の金曜日に全国劇場公開します。おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んできた本シリーズ。全米での前売りチケットの発売開始を記念して、おもちゃたちのわくわくするようなシーンが満載のUS版予告映像が解禁されました。