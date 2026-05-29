スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』の日本公開日が7月10日から10月1日に変更された。【動画】遂に姿を現したUAP（未確認空中現象）！『ディスクロージャー・デイ』予告本作は、現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグの比類なき想像力が再び未来へと解き放たれる待望の最新作。スピルバーグと、盟友デヴィッド・コープ（『ジュラシック・パーク』脚本）が再びタッ