ＴＢＳがユネスコから感謝状を受け取ったことが２８日、分かった。「世界遺産」（日曜・後６時）のレギュラー放送３０周年を記念し、２０日に日本ユネスコ国内委員会が主催した「日本のユネスコ加盟７５周年記念フォーラム」で表彰されたという。「世界遺産」では、２４年４月からは俳優の鈴木亮平が９代目ナレーションを担当。世界遺産検定１級を持つなど歴史好きで知られる鈴木が番組初となるナビゲーターも務めており、各地