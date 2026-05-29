東京の芝２４００メートルを舞台に行われる３歳世代の頂上決戦。第１回を勝った１９３２年のワカタカは２分４５秒２。１０年後の４２年はＶのミナミホマレが２分３３秒０。６３年のメイズイが２分２８秒７で、２分２０秒台に突入した。１９９０年に逃げ切ったアイネスフウジンは２分２５秒３。２０００年代は０４年にキングカメハメハが２分２３秒３のレースレコードでのＶで、翌０５年のディープインパクトも同タイムで勝った