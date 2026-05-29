２８日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に、映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）でお笑いコンビ「千鳥」の大悟と夫婦役を演じている女優の綾瀬はるかが出演した。番組では「綾瀬はるかのパパッとグルメ！」と題した企画で、１０分で３品を作る時短レシピに挑戦。綾瀬は「疲れた時にパパッと食べられて栄養をたんぱく質がとれる時短レシピ」とリクエスト。料理研究家の浜内千波先生の