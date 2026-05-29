東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。同ブランドから、ディズニー作品『リロ＆スティッチ』の世界観を大人っぽく表現したアイテムが多数登場しています。厳選された本革を使用した長く愛用できるバッグやポーチ、日本の職人技が光る最高品質の高機能な晴雨兼用傘、そして大人のトラベルシーンを快適