今年4月に放送30周年を迎えたTBS系『世界遺産』（毎週日曜後6：00）が、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の活動の発信や社会への理解促進に貢献したと評価され、ユネスコから感謝状を授与された。【写真】都だったのはわずか11年…幻の天空宮殿、スリランカ・シーギリヤユネスコは日本が戦後最初に加盟した国連機関であり、2026年に日本はユネスコ加盟75周年を迎えた。5月20日、日本ユネスコ国内委員会の主催により、ハ