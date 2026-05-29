2019年に「老後2000万円問題」が話題になったが、金融庁の報告書でも、夫65歳以上・妻60歳以上の無職世帯では毎月の不足額平均が約5万円とされていた。十分な老後資金があるはずでも、配偶者の急病や介護をきっかけに家計が一気に揺らぐケースは少なくない。老後のお金は「総額」だけで安心できるのか。財務コンサルタントの見解もあわせて見ていきたい。◆十分な老後に忍び寄った異変「正直、勝ち組だと思っていました」神奈川県