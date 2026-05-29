巨人は25日、阿部慎之助監督の退任を受けて、26日の交流戦から橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行をシーズン終了まで務めると発表した。26日には阿部監督の辞任が正式に決まり、チームは想像もしていなかった難局を乗り越えなければならない状況に陥った。筆者は橋上監督代行に17年以上取材をし続け、2年前には『オイシックス新潟アルビレックスBCの挑戦』（双葉社）を刊行するため、1年間橋上とチームに密着していた。その