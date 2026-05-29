政府は29日、今後5年間の第3次自転車活用推進計画を閣議決定した。自転車専用の道路や通行帯、車道上の自転車レーンの長さを、2030年度に現在の1.2倍となる計1万2千キロまで増やす。ヘルメット着用率の向上も掲げた。計画は、道路の幅などが限られる中で、自転車用のスペースを確保するための技術的な工夫などを盛り込んだ自治体向けの手引を今後改定し、整備を後押しするとした。自転車で観光地を巡る「サイクルツーリズム