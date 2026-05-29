アメリカ中央軍は28日、イランが27日にアメリカ軍基地のあるクウェートに向け弾道ミサイルを発射したと発表し、「重大な停戦違反だ」と非難しました。アメリカ中央軍は28日、SNSで、イランが27日にアメリカ軍基地のあるクウェートに向け弾道ミサイルを発射し、クウェート軍が迎撃したと明らかにしました。攻撃は「重大な停戦違反」だと非難しています。27日にはアメリカ軍がイランのドローン5機などを撃墜していて、イランによるミ