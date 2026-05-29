アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、トランプ政権が早ければこの夏にもキューバの政権が崩壊する可能性に備え、キューバが混乱に陥った場合の軍事的な対応の机上演習を行っていると報じました。複数のアメリカ政府当局者の話として伝えています。カリブ海地域などを担当するアメリカ南方軍が先月行った机上演習では、キューバが所有するドローンへの対応などが議論されたということです。ただ、アクシオスは政府高官の話と