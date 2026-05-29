総務省は5年ごとに行う国勢調査の速報値を発表し、2025年の日本の人口は1億2305万人だったと明らかにしました。5年前の調査から309万7000人の減少で、少子高齢化の影響により前回の調査よりも減少幅はさらに拡大し、過去最大です。都道府県別の人口では、東京都と沖縄県は増加した一方、その他45道府県は減少。神奈川県は戦後初めて、埼玉県、千葉県は1920年の調査開始以来初めて、減少に転じました。人口が最も多い東京都は1424万