訪日外国人が増え続けるなか、文化やマナーの違いによるトラブルも少なくありません。今回話を聞いた山本さん（仮名・32歳）は、かつての海外赴任経験を背景に、ある外国人観光客の危険な行動を“体を張って”止めたといいます。その出来事は、思いがけない交流へとつながりました。◆ロンドン帰りの商社マンが感じた“違和感”山本さんは都内の商社に勤務する会社員。つい1年ほど前まで、イギリス・ロンドンに赴任していた経