「天才子役」と呼ばれ活躍した俳優の新井美羽（19）の最新ショットに、驚きの声が寄せられている。【映像】“天才子役”と呼ばれた新井美羽 現在の姿2歳で芸能事務所に所属し、4歳の時に初めてドラマに出演した新井。2017年放送のNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」では主演の柴咲コウの幼少期を演じ、2023年にはTBS系ドラマ「100万回 言えばよかった」で井上真央の中学生時代を演じ、Instagramにオフショットを投稿。「井上真